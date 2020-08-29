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Главная » Украина » Общество
00:21 29 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Минобразования предлагают на первом уроке рассказать школьникам о COVID-19

Министерство образования и науки предлагает посвятить первый урок правилам безопасного обучения во время карантина.

«Через несколько дней – праздник 1 сентября! Этот учебный год пройдет в особых условиях. Поэтому важно посвятить первый урок правилам безопасного обучения во время карантина», – говорится в сообщении в Facebook.

Для проведения интерактивного урока в ведомстве рекомендуют педагогам воспользоваться подготовленными планами урока и дополнительными материалами.

«Они помогут:

объяснить ученикам новые правила поведения во время обучения в условиях карантина;

развенчать мифы о COVID-19;

ознакомить с правилами респираторной гигиены;

проинформировать о психологической помощи в случае тревожного состояния из-за пандемии, ознакомить с алгоритмом действий», – считают в министерстве.

Урок разработан Освиторией в рамках кампании «Школа, мы готовы», которую реализует ЮНИСЕФ в Украине в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины.

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Тэги: школа, дети, коронавирус

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