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02:24 29 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Немецкие врачи сообщили о состоянии Навального

Немецкие врачи сообщили о состоянии российского оппозиционного политика Алексея Навального, который с прошлых выходных находится в берлинской клинике Charite.

В соответствии с релизом на сайте клиники, состояние здоровья Навального стабильное.

«Симптомы холинергического криза, вызванного угнетением холинэстеразы, уменьшаются. Пациент до сих пор находится в отделении интенсивной терапии в искусственной коме и на искусственной вентиляции легких. Состояние его здоровья остается серьезным, без острой опасности для его жизни», – говорится в сообщении.

Любые долгосрочные последствия тяжелого отравления пациента все еще не предсказуемы, считают немецкие специалисты.

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Тэги: врачи, Алексей Навальный

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