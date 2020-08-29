Белорусская оппозиция не верит в возможность военного вторжения России

Интервенция не соответствует экономическим и геополитическим интересам Российской Федерации.

Прямое военное вторжение России в Беларусь не является чем-то реальным и осуществимым, считает член президиума Координационного совета Беларуси по трансферу власти Павел Латушко.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

По словам политика, интервенция не соответствует экономическим и геополитическим интересам Российской Федерации.

«К сожалению, в современной истории на примере Украины мы видим негативные факты. Но вряд ли сегодня можно предположить, что экономика России позволит такие серьезные финансовые вливания. Ведь если мы гипотетически рассмотрим такую опцию, как военное вмешательство, то после него необходимо будет тратить немалые деньги на стабилизацию ситуации», – сказал Павел Латушко.

Он отметил, что белорусы негативно воспримут подобные действия со стороны РФ. Латушко считает, что это нанесет значительный ущерб отношениям двух государств.

«Наши граждане это негативно воспримут. Также я не считаю прямое военное вторжение России чем-то реальным и осуществимым», – заявил Латушко.

В то же время член Координационного совета считает, что сейчас российское руководство поддерживает действующую белорусскую администрацию.

«Действия, которые мы видим со стороны России, свидетельствуют о том, что она поддерживает действующую власть. Заявления, звучащие из уст официальных представителей Кремля, также подтверждают это. Вместе с тем в своих заявлениях официальные власти РФ также говорят о важности внутриполитического диалога. И мы знаем, что РПЦ тоже заявила о необходимости диалога внутри нашего общества. Этот тезис важен для нас», – добавил он.

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