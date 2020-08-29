Президент Еврокомиссии поздравила Зеленского с достижением перемирия на Донбассе

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Отдельное внимание собеседники уделили ситуации с безопасностью на востоке Украины. Владимир Зеленский рассказал глава Европейской комиссии о ходе переговоров. Глава государства поблагодарил за неизменную поддержку Украины со стороны ЕС в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз полностью поддерживает выполнение Минских соглашений. Она поздравила президента Украины и высоко оценила его усилия в достижении перемирия, которое продолжается уже 33-й день, в течение которых не было никаких боевых потерь. Она отметила, что ЕС считает неприемлемой временную оккупацию Крымского полуострова, и выразила мнение, что встречу лидеров стран Нормандского формата, которая чрезвычайно важна, надо провести как можно быстрее.

«Мы ожидаем встречи лидеров стран Нормандского формата вскоре после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Мы делаем все, чтобы продвигаться вперед к окончанию войны», – подчеркнул глава украинского государства.

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