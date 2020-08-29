Суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ

Конституционный Суд признал неконституционным Указ президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

Соответствующее решение приняла Большая палата КС во время заседания в пятницу, 28 августа, сообщила пресс-служба суда.

В решении КСУ указано, что Конституция содержит исчерпывающий перечень должностей, назначение на которые осуществляется президентом Украины.

Поэтому Конституционный Суд решил, что, издавая указ о назначении Сытника в 2015 году, президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия.

Согласно решению КСУ, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет министров.

Сам Сытник связывает попытки его уволить с делом «Приватбанка». По словам бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки, НАБУ готово выдвинуть подозрение бывшему владельцу банка Игорю Коломойскому, но его блокирует руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

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