Суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ
Конституционный Суд признал неконституционным Указ президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.
Соответствующее решение приняла Большая палата КС во время заседания в пятницу, 28 августа, сообщила пресс-служба суда.
В решении КСУ указано, что Конституция содержит исчерпывающий перечень должностей, назначение на которые осуществляется президентом Украины.
Поэтому Конституционный Суд решил, что, издавая указ о назначении Сытника в 2015 году, президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия.
Согласно решению КСУ, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет министров.
Сам Сытник связывает попытки его уволить с делом «Приватбанка». По словам бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки, НАБУ готово выдвинуть подозрение бывшему владельцу банка Игорю Коломойскому, но его блокирует руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов.
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