Месси не хочет переходить в ПСЖ, а хочет в «Манчестер Сити»
Ожидается, что в ближайшее время капитан «Барселоны» проведет пресс-конференцию, на которой и сообщит о своем решении.
Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо позвонил отцу Лионеля Месси Хорхе, который одновременно является агентом футболиста, чтобы заявить о заинтересованности французского клуба в трансфере 33-летнего форварда этим летом, сообщает L’Equipe.
Однако Хорхе Месси ответил, что сын выбрал «Манчестер Сити».
Ожидается, что в ближайшее время капитан «Барселоны» проведет пресс-конференцию, на которой и сообщит о своем решении.
Ранее Лионель уже известил руководство «Барселоны», что хочет покинуть клуб в межсезонье. Информацию подтвердили и боссы каталонцев.
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