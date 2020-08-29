Месси не хочет переходить в ПСЖ, а хочет в «Манчестер Сити»

Ожидается, что в ближайшее время капитан «Барселоны» проведет пресс-конференцию, на которой и сообщит о своем решении.

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо позвонил отцу Лионеля Месси Хорхе, который одновременно является агентом футболиста, чтобы заявить о заинтересованности французского клуба в трансфере 33-летнего форварда этим летом, сообщает L’Equipe.

Однако Хорхе Месси ответил, что сын выбрал «Манчестер Сити».

Ожидается, что в ближайшее время капитан «Барселоны» проведет пресс-конференцию, на которой и сообщит о своем решении.

Ранее Лионель уже известил руководство «Барселоны», что хочет покинуть клуб в межсезонье. Информацию подтвердили и боссы каталонцев.

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