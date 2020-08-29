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Главная » Украина » Общество
10:15 29 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине новый антирекорд по количеству случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2481 человека, зафиксирован 41 летальный случай, 1055 пациентов выздоровели.

По данным СНБО на утро субботы, 29 августа, в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству случаев заражения COVID-19 за сутки – 2481. Предыдущее рекордное значение было 28 августа, заболело 2438 человек.

Также впервые за долгое время выздоровело наибольшее количество пациентов с начала пандемии. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 10 июля, тогда выздоровело 1016 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 116 978 человек, из них 56 138 выздоровели, летальных исходов — 2492.

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Тэги: коронавирус

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