В Украине новый антирекорд по количеству случаев заражения COVID-19
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2481 человека, зафиксирован 41 летальный случай, 1055 пациентов выздоровели.
По данным СНБО на утро субботы, 29 августа, в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству случаев заражения COVID-19 за сутки – 2481. Предыдущее рекордное значение было 28 августа, заболело 2438 человек.
Также впервые за долгое время выздоровело наибольшее количество пациентов с начала пандемии. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 10 июля, тогда выздоровело 1016 человек.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 116 978 человек, из них 56 138 выздоровели, летальных исходов — 2492.
Новости по теме
Министерство образования и науки предлагает посвятить первый урок правилам безопасного обучения во время карантина.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1974 человек, зафиксировано 49 летальных случаев.
Легенда спринта дал положительный результат на коронавирус. Но у Усэйна нет никаких симптомов заболевания.