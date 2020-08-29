Один из самых популярных рок-музыкантов Беларуси выступил за новые выборы
Сергей Михалок и члены его группы Brutto Nostra записали видеообращение, в котором призывают к проведению новых президентских выборов.
«Конечно же, мы не признаем официальные результаты выборов в нашей родной Беларуси в 2020 году и считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. Мы настаиваем на новых, честных, справедливых демократических выборах», – говорится в обращении музыкантов.
По мнению Михалка, кандидатов на выборах может быть много и из разных сфер: «Лично я считаю, что хорошими кандидатами будут те люди, которые на протяжении многих лет своими делами, словами, поступками, идеями и трудом доказывали, что они являются патриотами Беларуси и хотят, чтобы Беларусь была свободной, независимой, процветающей европейской страной».
48-летний Сергей Михалок получил известность, в том числе и в России, как фронтмен группы «Ляпис Трубецкой», существовавшей до 2014 года. Михалок не раз высказывался по политическим вопросам, резко критиковал политику Александра Лукашенко, особенно после разгона оппощиционных выступлений в декабре 2010 года. Поддерживал украинский Евромайдан, несколько лет назад переехал с семьей в Украину.
Новости по теме
Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская не собирается выдвигаться на пост президента, если будут организованы новые выборы.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после завершения чрезвычайного саммита ЕС, посвященного ситуации в Беларуси.
Спортсмены, среди которых чемпионы мира и олимпийские призеры, пригрозили отказаться от выступлений за национальную сборную.