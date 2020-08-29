Один из самых популярных рок-музыкантов Беларуси выступил за новые выборы

Сергей Михалок и члены его группы Brutto Nostra записали видеообращение, в котором призывают к проведению новых президентских выборов.

«Конечно же, мы не признаем официальные результаты выборов в нашей родной Беларуси в 2020 году и считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. Мы настаиваем на новых, честных, справедливых демократических выборах», – говорится в обращении музыкантов.

По мнению Михалка, кандидатов на выборах может быть много и из разных сфер: «Лично я считаю, что хорошими кандидатами будут те люди, которые на протяжении многих лет своими делами, словами, поступками, идеями и трудом доказывали, что они являются патриотами Беларуси и хотят, чтобы Беларусь была свободной, независимой, процветающей европейской страной».

48-летний Сергей Михалок получил известность, в том числе и в России, как фронтмен группы «Ляпис Трубецкой», существовавшей до 2014 года. Михалок не раз высказывался по политическим вопросам, резко критиковал политику Александра Лукашенко, особенно после разгона оппощиционных выступлений в декабре 2010 года. Поддерживал украинский Евромайдан, несколько лет назад переехал с семьей в Украину.

Тэги: выборы президента, рок-музыка, Республика Беларусь