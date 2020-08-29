В Офисе Президента «приняли к сведению» решение суда по Сытнику

В Офисе президента считают, что Конституционный Суд дал оценку управленческим решением предыдущего главы государства, а не оценку качества работы НАБУ.

В Офисе президента заявили, что принимают к сведению решение Конституционного Суда о неконституционности указа предыдущего президента о назначении директора НАБУ Артема Сытника. Об этом в субботу, 29 августа, сообщила пресс-служба Офиса главы государства.

У Зеленского отметили, что такое решение полностью находится в компетенции Конституционного Суда.

«Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто – спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности», – говорится в сообщении.

В офисе также заявили, что КС дает оценку управленческим решением относительно кадровых назначений, а не оценку качества работы самого органа.

«Тем более в решении четко подчеркнуто, что сам факт неконституционности назначения директора НАБУ, по мнению КС, не отменяет действительности и состоятельности самого Национального антикоррупционного бюро Украины», – говорится в сообщении.

У Зеленского заявили, что в связи с этим решением Конституционного Суда и с коллизией относительно возможной потери полномочий директором Бюро, ждут от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя.

При этом в Офисе президента выразили уверенность в том, что НАБУ останется стержневым правоохранительным органом, который обеспечит применение современных антикоррупционных практик и существенно улучшит качество государственной антикоррупционной политики.

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