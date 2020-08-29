Злоумышленник признался полицейским, что похитил ребенка с преступными намерениями, однако, правоохранители не дали их реализовать.

В городе Борисполь Киевской области мужчина похитил четырехлетнюю девочку с автомобильной заправки, пока ее мать рассчитывалась в кассе. Полицейские в течение двух часов нашли ребенка и задержали похитителя. Об этом в субботу, 29 августа, сообщает пресс-служба полиции области.

«На автозаправочной станции в городе Борисполь неизвестный мужчина, воспользовавшись тем, что мать отвлеклась от дочери, рассчитываясь за топливо, похитил девочку, посадил ее в машину и скрылся в неизвестном направлении. Сообщение о похищении ребенка на спецлинию 102 поступило от родителей около 20 часов», – говорится в сообщении.

Как рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов, для розыска злоумышленника и его задержания была введена специальная полицейская операция. Ориентировки получили все наряды местной полиции, столицы и соседних областей. Также были привлечены сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области и полк полиции особого назначения.

«Несмотря на все сложности поисков, работникам полиции удалось разыскать похитителя в течение двух часов и спасти девочку от беды. Злоумышленником оказался 29-летний мужчина местный житель. Девочку вернули родителям невредимой», – сообщают правоохранители.

Злоумышленник признался полицейским, что похитил ребенка с преступными намерениями. Сейчас он задержан и находится в изоляторе временного содержания.

По факту похищения ребенка открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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