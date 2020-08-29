Сегодня отмечают День памяти защитников Украины

Будут приспущены Государственный Флаг Украины, объявлена ​​общенациональная минута молчания в память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость.

В Украине в субботу, 29 августа, отмечается День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Эту памятную дату своим указом установил президент Владимир Зеленский в 2019 году.

Этот день установлен «в поддержку инициатив общественности и с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепление патриотического духа в обществе».

На эти августовские дни 2014 пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали во враждебное окружение. По официальным данным, во время Иловайской операции и дальнейшего расстрела в так называемом зеленом коридоре 366 украинских воинов погибли, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 300 – попали в плен.

В День памяти защитников Украины приспущены Государственный Флаг Украины на зданиях органов власти, государственных предприятий, учреждений и организаций.

29 августа в 10:00 будет объявлена ​​общенациональная минута молчания в память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. На время минуты молчания будет остановлена ​​работа в органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях (кроме тех, где становлении непрерывный режим работы), движение общественного и частного транспорта с подачей соответствующих звуковых сигналов.

Также в знак памяти защитников Украины 29 августа в 10:00 будет прервано трансляции радио- и телепередач. В День памяти защитников Украины трансляции развлекательных программ радио и телевидения будет ограничено.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, 29 августа в 12:00 на площади у Михайловского Златоверхого собора запланировано проведение мемориального мероприятия, посвященного Дню памяти защитников Украины.

С 29 августа по 1 сентября на Михайловской площади будет работать фотовыставка Иловайск. Воспоминания. 2014.

Кроме того, на Михайловской площади 29 августа в 11:00 все желающие смогут посетить арт-проект Живая память, посвященный памяти погибших.

Также 29 августа в 13:00 состоится онлайн-марафон, посвященный памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины Время памяти. Онлайн марафон собирает патриотов Украины, чтобы отдать большое уважение семьям защитников Украины и отдать долг героям – лучшим украинским женщинам и мужчинам, которые стали настоящей украинской легендой.

Также 29 августа будут демонстрировать тематические экспозиции Национального военно-исторического музея Украины.

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