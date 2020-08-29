Путин заявил, что признает победу Лукашенко на выборах
Россия признала выборы в Беларуси легитимными.
Российская Федерация признала выборы в Беларуси легитимными, а Александра Лукашенко победителем. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью на телеканале Россия-1.
Он отметил, что уже поздравил Лукашенко с победой.
«Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал, мы признали их легитимность», – сказал он.
Путин считает, что есть основания сомневаться в честности тех, кто не согласен с результатами выборов в Беларуси.
Также Путин заявил, что белорусские власти приглашали представителей ОБСЕ на выборы в качестве наблюдателей, но те не приехали. По его словам, это наводит на мысль, что позиция по результатам этих выборов была заготовлена заранее.
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