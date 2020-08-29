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20:00 29 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Китай – самое сильное кибергосударство планеты

Его хакеры используют агрессивный подход к осуществлению киберопераций, чем отличаются от других стран.

Специалисты по кибербезопасности из компании IntSights назвали Китай самым сильным кибергосударством мира. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на ее сайте.

«Китай взял бразды правления в свои руки как выдающаяся мировая киберсила, <…> способная атаковать и разрушать своих экономических и военных противников, одновременно доминируя над более слабыми странами, которые он стремится контролировать», – указано в отчете.
Отмечается, что китайские хакеры используют агрессивный подход к осуществлению киберопераций, чем отличаются от США, России и Израиля. Однако вероятно, что именно это и сделало Китай самым могущественным в киберсфере.

«Специалисты отметили резкие различия в тактике, методах и поведении спонсируемых китайским государством кибергруппировок, а также военных и политических групп за последние несколько лет», – сообщила IntSights.

Таким образом, с помощью кибератак Пекин продолжает получать доступ к политическим секретам и похищать интеллектуальную собственность, в связи с чем США считают КНР главной киберугрозой.

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Тэги: Хакеры, Китай, кибергосударство

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