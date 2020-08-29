Китай – самое сильное кибергосударство планеты
Его хакеры используют агрессивный подход к осуществлению киберопераций, чем отличаются от других стран.
Специалисты по кибербезопасности из компании IntSights назвали Китай самым сильным кибергосударством мира. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на ее сайте.
«Китай взял бразды правления в свои руки как выдающаяся мировая киберсила, <…> способная атаковать и разрушать своих экономических и военных противников, одновременно доминируя над более слабыми странами, которые он стремится контролировать», – указано в отчете.
Отмечается, что китайские хакеры используют агрессивный подход к осуществлению киберопераций, чем отличаются от США, России и Израиля. Однако вероятно, что именно это и сделало Китай самым могущественным в киберсфере.
«Специалисты отметили резкие различия в тактике, методах и поведении спонсируемых китайским государством кибергруппировок, а также военных и политических групп за последние несколько лет», – сообщила IntSights.
Таким образом, с помощью кибератак Пекин продолжает получать доступ к политическим секретам и похищать интеллектуальную собственность, в связи с чем США считают КНР главной киберугрозой.
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Президент США заявил об этом, выступая в Арлингтоне перед участниками неправительственной организации Совет за национальную политику.
Хакеры исследовали уязвимости компьютерных сетей компаний, а украденные данные планировали передать китайскому правительству, заявили в США.
Официальные СМИ Китая назвали США самым опасным киберпреступником в мире, приводя в качестве аргумента информацию о секретных операциях американских спецслужб по слежке в интернете.