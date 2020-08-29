Звезда фильма Черная пантера умер от рака
Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в Черная пантера, а также снявшийся в десятке других фильмов, умер от рака.
В США скончался актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме Черная пантера. Он умер от рака в возрасте 43 лет, сообщается в Twitter-аккаунте актера.
«Настоящий боец, Чедвик перенес все это и подарил множество фильмов, которые вы полюбили», – говорится в сообщении.
Отмечается, что у Боузмана был диагностирован рак толстой кишки четыре года назад. Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в окружении семьи.
На смерть актера отреагировали в киностудии Marvel, в фильмах которой Боузман принимал активное участие.
«Наши сердца разбиты, и наши мысли с семьей Чедвика Боузмана. Твое наследие будет жить вечно. Покойся с миром», — говорится в сообщении киностудии, опубликованном в Instagram.
Новости по теме
Жизнь актера Ивано-Франковского драмтеатра и народного артиста Украины Сергея Романюка оборвалась на на 66-м году.
В прошлом году сообщалось о срочной госпитализации актера. Сегодня стало известно о его смерти.