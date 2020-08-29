НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Религия
20:53 29 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Появилось пророчество о конце света от ИИ

Нейросеть обучали на тексте Библии.

Разработчик из Нью-Йорка Джордж Давила обучил нейросеть на тексте Библии, а затем попросил ее написать несколько пророчеств. Искусственный интеллект высказался на темы «Апокалипсиса», «Чумы» и «Цезаря».
Нейросеть настроена таким образом, чтобы воспроизводить библейский стиль, но не копировать оттуда целые фрагменты.
Вот как ИИ описал конец света:
«Конец дней. И корабли, которые были перед храмом, и сказал он: не очищай их. И сказал мне Господь: узри, с самого начала Господь мне прибежище».
Давил отметил, что если какой-нибудь харизматичный проповедник возьмет тексты этой нейросети для своих речей, никто не заметит разницы.

Источник:
Тэги: конец света, апокалипсис, пророчество ИИ

Новости по теме

В эфире американских новостей, зрители телеканала заметили НЛО

Множество зрителей из американского Кливленда, штат Огайо, заметили 21 февраля нечто странное во время просмотра новостей на канале «Channel 3 NBC». В прямом эфире показался неопознанный летающий объект, стремительно пронесшийся над утренним городом.

Названы варианты конца света

В любой момент может произойти одна из пяти катастроф, после которой грянет апокалипсис

Как пережить три конца света в этом году

Уфологи считают, что до конца года Земле придется столкнуться с массой бед, которые могут стать для нее последними. Список выглядит пугающе – магнитные бури, падение астероидов и даже нападение инопланетян.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты