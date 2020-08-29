Нейросеть обучали на тексте Библии.

Разработчик из Нью-Йорка Джордж Давила обучил нейросеть на тексте Библии, а затем попросил ее написать несколько пророчеств. Искусственный интеллект высказался на темы «Апокалипсиса», «Чумы» и «Цезаря».

Нейросеть настроена таким образом, чтобы воспроизводить библейский стиль, но не копировать оттуда целые фрагменты.

Вот как ИИ описал конец света:

«Конец дней. И корабли, которые были перед храмом, и сказал он: не очищай их. И сказал мне Господь: узри, с самого начала Господь мне прибежище».

Давил отметил, что если какой-нибудь харизматичный проповедник возьмет тексты этой нейросети для своих речей, никто не заметит разницы.

Тэги: конец света, апокалипсис, пророчество ИИ