Появилось пророчество о конце света от ИИ
Нейросеть обучали на тексте Библии.
Разработчик из Нью-Йорка Джордж Давила обучил нейросеть на тексте Библии, а затем попросил ее написать несколько пророчеств. Искусственный интеллект высказался на темы «Апокалипсиса», «Чумы» и «Цезаря».
Нейросеть настроена таким образом, чтобы воспроизводить библейский стиль, но не копировать оттуда целые фрагменты.
Вот как ИИ описал конец света:
«Конец дней. И корабли, которые были перед храмом, и сказал он: не очищай их. И сказал мне Господь: узри, с самого начала Господь мне прибежище».
Давил отметил, что если какой-нибудь харизматичный проповедник возьмет тексты этой нейросети для своих речей, никто не заметит разницы.
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