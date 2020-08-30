Тысячи жителей Берлина протестовали против карантинных ограничений
В Берлине на марш против карантинных ограничений 29 августа вышли около 18 тысяч протестующих. Городские власти были вынуждены разрешить марш по решению суда.
Демонстранты были без масок и не соблюдали социальной дистанции.
Демонстранты на Фридрихштрассе и Унтер ден Линден несли флаги, некоторые из других федеральных земель. Среди прочего, на больших табличках написано: «Мы – это люди». Другие баннеры требовали отставки федерального правительства и прекращения защитных мер в связи с пандемией коронавируса.
Сначала городские власти запретили эту акцию, однако были вынуждены дать на нее разрешение по решению суда.
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