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Главная » Мир » Общество
00:03 30 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Тысячи жителей Берлина протестовали против карантинных ограничений

В Берлине на марш против карантинных ограничений 29 августа вышли около 18 тысяч протестующих. Городские власти были вынуждены разрешить марш по решению суда.

Демонстранты были без масок и не соблюдали социальной дистанции.

Демонстранты на Фридрихштрассе и Унтер ден Линден несли флаги, некоторые из других федеральных земель. Среди прочего, на больших табличках написано: «Мы – это люди». Другие баннеры требовали отставки федерального правительства и прекращения защитных мер в связи с пандемией коронавируса.

Сначала городские власти запретили эту акцию, однако были вынуждены дать на нее разрешение по решению суда.

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Тэги: акции протеста, карантин, коронавирус

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