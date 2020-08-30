США заявили о перехвате шести российских самолетов у своих границ
Американские военные перехватили шесть российских военных самолетов у побережья Аляски. В операции перехвата участвовали истребители F-22.
В идентификационную зону воздушной обороны Аляски той ночью вошли три группы российских патрульных самолетов Ту-142. В операции перехвата участвовали американские истребители F-22 и авиация по дозаправке топливом в небе KC-135.
«Российская авиация подошла на 50 морских миль к берегу Аляски и в течение около пяти часов находилась в международном воздушном пространстве», – заявили в NORAD.
«Наши соперники продолжают расширять свое военное присутствие и испытывают нашу оборону», – приводит издание слова командующего аэрокосмической обороны Северной Америки генерала Глена Вангерка.
За несколько часов до того американские военные обнаружили неподалеку от Аляски русскую субмарину.
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