Жителей Туркмении заставляют покупать портреты президента
Власти вынуждают жителей одного из районов в Лебапском велаяте покупать фотографии президента Гурбангулы Бердымухамедова вместе с продуктами.
В государственных магазинах в продаже появились мука и хлеб, которые продаются в качестве пайка на май и июнь. Вместе с ними в нагрузку идет портрет Бердымухамедова.
Фотография размером 50 на 35 сантиметров стоит 20 манатов (около 6 долларов по официальному курсу Центробанка, отличающемуся от курса на черном рынке).
Люди не протестовали, покупая продукты, так как вокруг магазинов стояли сотрудники Министерства внутренней безопасности и полиции.
Продажа президентских фотографий в нагрузку к продуктам питания совпала с началом сезона массовой замены портретов президента Гурбангулы Бердымухамедова в госучреждениях страны. Во всех государственных структурах портреты должны быть обновлены до 1 сентября. Новые фотографии отличаются от старых цветом ковра на фоне, длиной и оттенком волос президента.
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