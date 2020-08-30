Страны Запада вновь осудили репрессии в Беларуси
Дипломатические миссии США, Великобритании, Швейцарии и Европейского союза в Минске выступили с заявлением.
Они осудили непропорциональное применение силы против участников акций протеста, а также призвали «немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных».
В заявлении подчеркивается, что путь к выходу из политического кризиса в Беларуси лежит через национальный диалог, а возможность для него будет создана, если власти расследуют все случаи злоупотреблений и привлекут виновных к ответственности.
Действия белорусских правоохранительных органов по отношению к демонстрантам в заявлении названы «бесчеловечными».
«Мы выражаем солидарность со всеми жертвами насилия и жестокого обращения. Мы соболезнуем семьям погибших», – говорится в документе.
Дипломаты также заявили, что «поражены мирными демонстрациями, продолжающимися по всей Беларуси», которые, по мнению авторов письма, демонстрируют решимость и мужество народа страны в стремлении к демократическим переменам.
Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко, участники акций протеста не признают эту победу.
На воскресенье, 30 августа, намечен новый массовый марш против Лукашенко.
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