Страны Запада вновь осудили репрессии в Беларуси

Дипломатические миссии США, Великобритании, Швейцарии и Европейского союза в Минске выступили с заявлением.

Они осудили непропорциональное применение силы против участников акций протеста, а также призвали «немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных».

В заявлении подчеркивается, что путь к выходу из политического кризиса в Беларуси лежит через национальный диалог, а возможность для него будет создана, если власти расследуют все случаи злоупотреблений и привлекут виновных к ответственности.

Действия белорусских правоохранительных органов по отношению к демонстрантам в заявлении названы «бесчеловечными».

«Мы выражаем солидарность со всеми жертвами насилия и жестокого обращения. Мы соболезнуем семьям погибших», – говорится в документе.

Дипломаты также заявили, что «поражены мирными демонстрациями, продолжающимися по всей Беларуси», которые, по мнению авторов письма, демонстрируют решимость и мужество народа страны в стремлении к демократическим переменам.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко, участники акций протеста не признают эту победу.

На воскресенье, 30 августа, намечен новый массовый марш против Лукашенко.

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