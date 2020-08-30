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10:58 30 Августа 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

К Земле приближается астероид размером с 10-ти этажный дом

Малые небесные тела с завидной регулярностью пролетают мимо нашей планеты.

Американское космическое агентство NASA сообщило, что астероид диаметром от 22 до 49 метров (это пяти- или десятиэтажный дом) мчится к Земле.

Небесное тело под кодовым названием 2011 ES4 пронесется мимо нашей планеты аккурат в День знаний, 1 сентября, на скорости около восьми километров в секунду, сообщается на сайте Центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA.

Астероид сблизится с Землей на расстояние 120 тысяч километров (расстояние от Земли до Луны — 384,4 тысячи километров).

Космический «камушек» был открыт в 2011 году и отнесен к так называемым Аполлонам. Это астероиды, орбиты которых пересекают земную. Они названы в честь первого небесного тела из этой группы — открытого в 1932 году астероида Аполлон.

В околоземном пространстве в пределах 0,5 астрономической единицы, или семи миллионов километров, находятся порядка восьми тысяч известных астероидов более 140 метров в размерах.

NASA относит такие небесные тела к категории потенциально опасных. Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тысяч.

В конце июля сообщалось о приближении крупного астероида, размер которого составлял до 190 метров, но он прошел мимо планеты на большом расстоянии. В июле мимо нашей планеты пролетели еще три малых небесных тела. Самое опасное промчалось мимо со скоростью 48 000 км/ч.

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Тэги: астероид, космический камушек

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