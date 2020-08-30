Украинец Постол проиграл американцу бой за титулы чемпиона WBC и WBO
Виктор Постол решением большинства судей в равном поединке проиграл Хосе Карлосу Рамиресу титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в полусреднем весе.
Американец предсказуемо захватил инициативу в стартовом раунде, но во втором украинец начал успешно действовать на контратаках, доставая соперника прицельными джебами.
Начиная с третьей трехминутки бой приобрел открытый характер, где Рамирес продолжал владеть инициативой, а Постол — отвечать ему своими выпадами.
Усиленно используя джебы, украинский боксер не позволял фавориту пробить его оборону, пока в седьмом раунде американец не достал его левым хуком.
Это позволило Рамиресу переломить ход поединка в свою пользу и все чаще доставать Постола прицельными ударами, которых могло быть еще больше, если бы не хорошая подвижность андердога.
И все же, украинцу удалось стабилизировать ситуацию за счет своей мобильности и выграть 10-й раунд, а также навязать равный бой оппоненту до конца поединка.
В итоге судьи отдали победу Рамиресу: 114:114, 115:113, 116:112.
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