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Главная » Украина » Спорт
11:02 30 Августа 2020 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Украинец Постол проиграл американцу бой за титулы чемпиона WBC и WBO

Виктор Постол решением большинства судей в равном поединке проиграл Хосе Карлосу Рамиресу титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в полусреднем весе.

Американец предсказуемо захватил инициативу в стартовом раунде, но во втором украинец начал успешно действовать на контратаках, доставая соперника прицельными джебами.

Начиная с третьей трехминутки бой приобрел открытый характер, где Рамирес продолжал владеть инициативой, а Постол — отвечать ему своими выпадами.

Усиленно используя джебы, украинский боксер не позволял фавориту пробить его оборону, пока в седьмом раунде американец не достал его левым хуком.

Это позволило Рамиресу переломить ход поединка в свою пользу и все чаще доставать Постола прицельными ударами, которых могло быть еще больше, если бы не хорошая подвижность андердога.

И все же, украинцу удалось стабилизировать ситуацию за счет своей мобильности и выграть 10-й раунд, а также навязать равный бой оппоненту до конца поединка.

В итоге судьи отдали победу Рамиресу: 114:114, 115:113, 116:112.

Источник:
Тэги: бокс, WBO, WBC, Виктор Постол

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