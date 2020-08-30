Трансфер Месси может стать самым дорогим в истории футбола

Каталонский клуб согласился продать своего капитана Лионеля Месси английскому «Манчестер Сити» за 280 млн евро.

Расстаться с 33-летним аргентинцем «сине-гранатовые» готовы за 280 млн евро.

При этом в каталонском клубе рассчитывают получить за футболиста не менее 135 млн евро наличными. Оставшуюся часть суммы «Барселона» рассчитывает взять в виде нескольких игроков «Манчестер Сити», которые будут включены в сделку.

Если трансфер за указанную сумму состоится, он станет самым дорогим в истории футбола. На сегодняшний день больше 200 млн евро на покупку футболиста тратил только ПСЖ. Летом 2017 года он приобрел у той же «Барселоны» бразильца Неймара за 222 млн евро.

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