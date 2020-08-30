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11:17 30 Августа 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Варшавский зоопарк будет давать слонам марихуану против стресса

Эффект должен наступить только через 2 года.

В рамках новаторского проекта ветеринары варшавского зоопарка будут давать слонам медицинскую марихуану. Цель эксперимента – узнать, как она снижает уровень стресса. Результатов придется ждать около двух лет.

Медицинская марихуана используется во всем мире для лечения собак и лошадей. Однако это первый случай, когда ее будут использовать для слонов.

Ответственная за этот проект ветеринар Агнешка Чуйковска рассказала The Guardian, что эксперимент уже начался. Первые дозы дали самке по имени Фредерика. По словам врача, слониха не сильно возражала.

Жидкие дозы с высокой концентрацией расслабляющего каннабиноида CBD будут вводить пока только трем африканским слонам в зоопарке. CBD не вызывает ни эйфории, ни вредных побочных эффектов для печени и почек.

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Тэги: медицинская марихуана, Марихуана для слонов

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