Французского офицера арестовали за шпионаж в пользу России

Подполковнику сухопутных войск Франции, который проходил службу на военной базе НАТО в Италии, предъявили обвинение в государственной измене.

Как сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, военного арестовали работники Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции, когда он собирался вернуться в Италию после окончания отпуска.

Он содержится под стражей в тюрьме Санте на юге Парижа.

«Мы приняли все необходимые меры предосторожности», – подчеркнула Парли, сославшись на секретность расследования.

Министр подтвердила, что офицер находится под судебным следствием за передачу документов, но не сообщила, о каких именно материалах идет речь.

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