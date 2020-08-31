Пелоси обвинила Россию во вмешательстве в выборы президента США
Спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси заявила, что Роосия активно действует для вмешательства в выбори президента США.
Совместное заявление с главой комитета по разведке палаты Адамом Шиффом опубликовано на сайте спикера.
Политики отреагировали на заявление разведки о прекращении брифингов по безопасности во время выборов, а также относительно вмешательства в избирательный процесс.
Отказ от брифингов также подтвердил президент США Дональд Трамп и объяснил, что решение было принято из-за того, что после них происходили утечки секретной информации.
Пелоси и Шифф раскритиковали инициативу и заявили, что она демонстрирует желание Трампа и его команды скрыть важную информацию от Конгресса и американцев.
«Вместо прозрачности администрация Трампа … уже пыталась продвигать ложную версию об эквивалентности интересов нескольких стран на выборах США. Цели и действия России, Китая и Ирана не совпадают. Только одна страна – Россия – активно предпринимает меры для того, чтобы подорвать президентские выборы и обеспечить тот результат, который Кремль считает наиболее подходящим своим интересам «, – говорится в заявлении Пелоси и Шиффа.
Они также назвали отказ от брифингов «шокирующим отречением от законной обязанности держать Конгресс в курсе происходящего».
В США неоднократно обвиняли Россию в намерении повлиять на итог выборов президента, которые назначены на 3 ноября.
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