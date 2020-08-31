Лукашенко отметил свой день рождения с автоматом в руках
30 августа Александр Лукашенко отмечал свой день рождения. Ему исполнилось 66 лет, 26 из которых он занимает пост президента.
«Стали известны подробности снимка, который сейчас разлетелся по всем ТГ-каналам. Фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца независимости, там был и президент», – говорится в сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко телеграм-канала «Пул первого».
30 августа Александр Лукашенко отмечал свой день рождения. Ему исполнилось 66 лет, 26 из которых он занимает пост президента. После шестых президентских выборов, в которых он принял участие, начались самые масштабные в истории Беларуси протесты.
В воскресенье, 30 августа, в Минске также проходил многотысячный несанкционированный марш оппозиции с требованием отставки Лукашенко. Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила, что за участие в несогласованной акции в Минске по состоянию на 16:00 воскресенья задержаны 125 человек, а по состоянию на 18:00 – 140 человек.
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