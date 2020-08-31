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06:37 31 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Первая ракетка мира стал обладателем уникального достижения

Серб Новак Джокович со счетом 1:6, 6:3, 6:4 обыграл Милоша Раонича из Канады в финальном матче турнира серии «Maстерс» в Нью-Йорке.

33-летний Джокович стал обладателем уникального достижения: он собрал второй золотой «Maстерс» в карьере, выиграв все девять турниров этой серии.

Ни одному теннисисту не удавалось сделать это хотя бы один раз.

Мировой тур ATP Мастерс 1000 – серия из девяти теннисных турниров, которые проводятся ATP в течение года по всему миру. Категория является второй по престижности в мужском теннисе после турниров «Большого шлема».

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Тэги: теннис, Новак Джокович

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