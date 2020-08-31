Президент Черногории не признает победу оппозиции на выборах в парламент

Мило Джуканович отказался признать победу оппозиционной коалиции на выборах. Ранее оппозиция объявила о «падении 30-летнего режима».

Обращение президента транслировало в ночь на понедельник национальное телевидение.

Президент не признал поражение правящей Демократической партии социалистов «Решительно за Черногорию! ДПС — Мило Джуканович» и заявил, что необходимо дождаться официальных результатов выборов.

«Результаты выборов показывают, что мы набираем 40 мест в парламенте. Мы остаемся самой сильной партией в стране. Говорить об окончательных результатах пока рано, вопрос в том, кому отойдет решающий 41-й мандат. Мы построили демократическое европейское общество и признаем победителя после подведения окончательных результатов», — сказал Джуканович.

Ранее оппозиция в Черногории объявила о «падении 30-летнего режима» после оглашения предварительных данных парламентских выборов. Сторонники оппозиции вышли на улицы нескольких городов, они пели песни и держали в руках черногорские флаги.

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