Джонни Депп подает еще один иск против Эмбер Херд

Голливудская звезда подал второй иск в суд на свою экс-жену. При этом решения по первому судебному разбирательству еще не было.

Американский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер Джонни Депп вновь подал в суд на свою бывшую супругу актрису Эмбер Херд. Источник, близкий к звезде заявил, что Депп ни перед чем не остановится, чтобы погубить экс-жену, пишет Daily Mail.

Пару недель назад в Лондоне состоялись слушания по иску актера о защите его чести и достоинства. Иск он подавал против Эмбер Херд и издания The Sun, которое опубликовало, по мнению Деппа, информацию, порочащую его.

Суд взял паузу, чтобы вынести решение.

Джонни Депп не стал дожидаться вердикта и снова подал в суд на свою экс-супругу, но на сей раз в США.

«Кажется, он [Депп] ни перед чем не остановится, чтобы ее погубить», – подчеркнул инсайдер издания.

Звездная пара официально стала мужем и женой феврале 2015 года, а через год с небольшим Херд подала на развод, заявив, что Депп поднимал на нее руку.

Джонии Депп заявил, что это ложь и обратился за помощью к Фемиде. Он потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Sun, в которой его бывшая жена называет себя жертвой домашнего насилия.

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