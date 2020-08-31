Джонни Депп подает еще один иск против Эмбер Херд
Голливудская звезда подал второй иск в суд на свою экс-жену. При этом решения по первому судебному разбирательству еще не было.
Американский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер Джонни Депп вновь подал в суд на свою бывшую супругу актрису Эмбер Херд. Источник, близкий к звезде заявил, что Депп ни перед чем не остановится, чтобы погубить экс-жену, пишет Daily Mail.
Пару недель назад в Лондоне состоялись слушания по иску актера о защите его чести и достоинства. Иск он подавал против Эмбер Херд и издания The Sun, которое опубликовало, по мнению Деппа, информацию, порочащую его.
Суд взял паузу, чтобы вынести решение.
Джонни Депп не стал дожидаться вердикта и снова подал в суд на свою экс-супругу, но на сей раз в США.
«Кажется, он [Депп] ни перед чем не остановится, чтобы ее погубить», – подчеркнул инсайдер издания.
Звездная пара официально стала мужем и женой феврале 2015 года, а через год с небольшим Херд подала на развод, заявив, что Депп поднимал на нее руку.
Джонии Депп заявил, что это ложь и обратился за помощью к Фемиде. Он потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Sun, в которой его бывшая жена называет себя жертвой домашнего насилия.
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Исковые требования распространяются на компании, связанные с бывшими собственниками, при этом дополненный иск не предусматривает увеличения потенциальных выплат ответчиками.
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