Ученые еще на шаг приблизились к лечению неизлечимого рака
Исследование показала, что копия определенного гена помогает ферменту проникать в ядро клетки, изменяя активность более 1000 других генов.
Ученые нашли эффективный способ лечения агрессивных и неизлечимых видов рака. Об этом сообщает Journal of Cell Biology.
В Наварском народном университете исследователи обнаружили молекулу РНК, помогающую клеткам рака легких расти и быть невидимыми для иммунных клеток организма.
Проанализировав более 7000 раковых опухолей специалисты узнали, что во многих клетках рака легких есть дополнительные копии гена, кодирующего длинную некодирующую РНК – ALAL-1. Оказалось, что в опухолях производится больше ALAL-1, чем в здоровых тканях.
Снизив уровень ALAL-1, исследователи добились замедления роста рака у мышей. В ходе исследования стало известно, что ALAL-1 помогает некоему ферменту USP4 проникать в ядро клетки, и изменять активность более 1000 генов.
Это в свою очередь делает рак менее «видимым» для иммунных клеток. Ученые предполагают, что снизив уровень ALAL-1, неизлечимые виды рака станут поддаваться лечению.
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