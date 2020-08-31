Ученые еще на шаг приблизились к лечению неизлечимого рака

Исследование показала, что копия определенного гена помогает ферменту проникать в ядро клетки, изменяя активность более 1000 других генов.

Ученые нашли эффективный способ лечения агрессивных и неизлечимых видов рака. Об этом сообщает Journal of Cell Biology.

В Наварском народном университете исследователи обнаружили молекулу РНК, помогающую клеткам рака легких расти и быть невидимыми для иммунных клеток организма.

Проанализировав более 7000 раковых опухолей специалисты узнали, что во многих клетках рака легких есть дополнительные копии гена, кодирующего длинную некодирующую РНК – ALAL-1. Оказалось, что в опухолях производится больше ALAL-1, чем в здоровых тканях.

Снизив уровень ALAL-1, исследователи добились замедления роста рака у мышей. В ходе исследования стало известно, что ALAL-1 помогает некоему ферменту USP4 проникать в ядро клетки, и изменять активность более 1000 генов.

Это в свою очередь делает рак менее «видимым» для иммунных клеток. Ученые предполагают, что снизив уровень ALAL-1, неизлечимые виды рака станут поддаваться лечению.

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