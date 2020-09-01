Кремле считают, что ситуация в Беларуси находится под контролем
Поэтому задействовать созданный по просьбе Александра Лукашенко резерв силовиков нужды нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом», – сказал Песков.
По его словами, «в данном случае правоохранители, руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей», – пояснил он.
Также пресс-секретарь Путина заявил, что президенты России и Беларуси встретятся в Москве до середины сентября.
«Сроки согласовываются, но два президента вчера договорились, что это произойдет в ближайшие недели. Соответственно, в течение нескольких недель точно встреча состоится», – сказал представитель Кремля.
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