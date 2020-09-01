Страны Балтии объявили Лукашенко персоной нон грата

Литва, Латвия и Эстония объявили персонами нон грата 30 белорусов. Среди них – президент Беларуси Александр Лукашенко и его сын Виктор.

«Согласно решению Кабинета Министров Латвии и при координации с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о включении 30 белорусских чиновников в латвийский список персон нон грата. Лицам из этого списка запрещено въезжать в Латвию, и этот запрет действует в течение неопределенного времени», – говорится в сообщении Министерства иностранных дел Латвии..

Санкции распространяются на лиц из канцелярии и администрации Президента Беларуси, Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, канцелярии Генерального прокурора, Комитета государственной безопасности, следственного комитета, Совета Безопасности, Государственного ревизионного комитета и исполнительного комитета Минска.

В список включили сына Лукашенко Виктора.

«Эти люди своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификации выборов Президента Беларуси 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов», – добавили в МИД Латвии.

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