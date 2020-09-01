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05:46 01 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Хэмилтон побил рекорд Шумахера в Формуле-1

В гонке на первом месте он пробыл 24 297 километров, что больше, чем у легендарного Михаэля Шумахера – он наездил 24 148 км во главе пелотона.

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, доведя число своих побед в Формуле-1 до 89.

Кроме того, британский пилот установил новый рекорд «Королевских автогонок».

Льюис в гонке на первом месте пробыл 24 297 километров, что больше, чем у легендарного Михаэля Шумахера – он наездил 24 148 км во главе пелотона.

В топ-5 также Себастьян Феттель (18 129), Айртон Сенна (13 430) и Ален Прост (12 477).

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Тэги: Льюис Хэмилтон, автогонки Формула-1

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