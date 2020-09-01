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Главная » Украина » Экономика
19:00 01 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Минэкономики снизило прогноз урожая зерновых

На данный момент ожидаемый валовой сбор кукурузы – 33 млн тонн и 68 млн тонн зерновых в целом.

Министерство экономики снизило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн за счет показателей по кукурузе. Об этом написал в Facebook заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

«Провел еженедельный звонок с представителями профильных ассоциаций с участием Укргидрометеоцентра. В Украине продолжаются аномально высокие температуры и засуха. В результате существенно снижается урожайность кукурузы. На данный момент, ожидаем валовой сбор кукурузы 33 млн т и 68 млн т зерновых в целом. Подсолнечника ожидаем 14 млн т», – сообщил Высоцкий.

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Тэги: Кабмин, прогноз, урожай, минэкономики, зерновые

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