Население России может рекордно сократится из-за пандемии
Россия на четвертом месте в мире по числу инфицированных коронавирусом COVID-19 – их общая численность превысила 1 млн.
В России численность населения к концу 2020 года рекордно сократится за последние 14 лет – на 158 тысяч человек. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщает РБК со ссылкой на проект плана правительства по достижению национальных целей развития РФ.
По предварительным данным, на фоне пандемии коронавируса COVID-19 сокращение будет в пять раз сильнее, чем годом ранее. При этом выйти на положительные значения страна в лучшем случае сможет только через два года.
Издание отмечает, что более серьезное снижение численности граждан наблюдалось в 2006 году. Тогда население уменьшилось на 373,9 тысячи человек.
Уровень бедности в России в этом году также увеличится – доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума составит 13,3%. Но в правительстве считают, что ниже этот показатель не опустится и в дальнейшем будет только расти. Согласно национальному плану развития России, к 2030 году бедность должна сократиться до 6,5%.
Сейчас Россия на четвертом месте в мире по числу инфицированных коронавирусом COVID-19. В стране за минувшие сутки выявили 4729 новых случаев заражения – их общая численность превысила 1 млн. При этом официально число умерших россиян 17 299, что намного меньше, чем в странах, с сопоставимым количеством заболевших.
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