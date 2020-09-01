У побережья Чили произошло два землетрясения
Землетрясения магнитудой 6,3 и 5,5 произошли неподалеку от города Валленар. Данных о пострадавших пока нет.
У побережья Чили за час произошло два мощных землетрясения. Об этом сообщает пресс-центр Геологической службы США во вторник, 1 сентября.
Первое землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано 1 сентября в 07:30 по киевскому времени. Эпицентр находился в 80 км от города Валленар на глубине 17 км.
Тем не менее уже через час в 88 км от города Валленар на глубине 16,3 км произошло второе землетрясение магнитудой 5,5.
Информации о пострадавших или нанесенном ущербе пока нет.
Новости по теме
Мощное землетрясение силой в 7,4 балла произошло на северо-востоке Новой Зеландии. Эпицентр залегал на глубине 33 километров к югу от островов Кермадек.
Эпицентр находился в 121 км к северо-востоку от города Икике.
Природные катастрофы не носят политического характера — они в принципе алогичны. Но восстановительный процесс после катастрофы имеет к политике самое непосредственное отношение. И везение здесь ни при чем.