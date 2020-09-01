У побережья Чили произошло два землетрясения

Землетрясения магнитудой 6,3 и 5,5 произошли неподалеку от города Валленар. Данных о пострадавших пока нет.

У побережья Чили за час произошло два мощных землетрясения. Об этом сообщает пресс-центр Геологической службы США во вторник, 1 сентября.

Первое землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано 1 сентября в 07:30 по киевскому времени. Эпицентр находился в 80 км от города Валленар на глубине 17 км.

Тем не менее уже через час в 88 км от города Валленар на глубине 16,3 км произошло второе землетрясение магнитудой 5,5.

Информации о пострадавших или нанесенном ущербе пока нет.

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