Результаты «Вступительной кампании 2020″ в Украине

Рекомендации на места государственного или регионального заказа по 1-му и 2-му приоритетах получили 49277 поступающих (79,2%).

В Министерстве образования и науки сообщают, что в 2020 году 79,2% поступающих получили рекомендации к зачислению на бюджет по 1-му и 2-му приоритетам, передает пресс-служба ведомства.

«В этом году рекомендации на места государственного или регионального заказа по 1-му и 2-му приоритетам получили 49277 поступающих (79,2%), то есть имели возможность поступить в наиболее желаемые вузы. В 2019 году этот показатель составлял 75,4%. 1 приоритет – 38 272 абитуриентов (61,5%) и 2 приоритет – 11 005 абитуриентов (17,7%)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по предоставленным рекомендациям на бюджет в десятке лидеров вузов:

- Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» – 4 066 рекомендаций;

- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 3 272;

- Национальный университет «Львовская политехника» – 2 577;

- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 2 511;

- Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 1 350;

- Национальный авиационный университет – 1 345;

- Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» – 1 250;

- Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 1 036;

- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1 029;

- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 976.

В министерстве подчеркивают, что если абитуриентам из временно оккупированных территорий поступить в вуз на бюджетную форму обучения не удалось, то есть возможность поступить через образовательный центр на бюджетную форму обучения в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, а также есть возможность перевода с контрактной формы обучения на бюджет.

Поступление по квоте 2 для поступающих оккупированных территорий продолжается до 23 октября.

Тэги: Кабмин, миноброзования, вступительная компания 2020