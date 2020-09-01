Результаты «Вступительной кампании 2020″ в Украине
Рекомендации на места государственного или регионального заказа по 1-му и 2-му приоритетах получили 49277 поступающих (79,2%).
В Министерстве образования и науки сообщают, что в 2020 году 79,2% поступающих получили рекомендации к зачислению на бюджет по 1-му и 2-му приоритетам, передает пресс-служба ведомства.
«В этом году рекомендации на места государственного или регионального заказа по 1-му и 2-му приоритетам получили 49277 поступающих (79,2%), то есть имели возможность поступить в наиболее желаемые вузы. В 2019 году этот показатель составлял 75,4%. 1 приоритет – 38 272 абитуриентов (61,5%) и 2 приоритет – 11 005 абитуриентов (17,7%)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что по предоставленным рекомендациям на бюджет в десятке лидеров вузов:
- Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» – 4 066 рекомендаций;
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 3 272;
- Национальный университет «Львовская политехника» – 2 577;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 2 511;
- Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 1 350;
- Национальный авиационный университет – 1 345;
- Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» – 1 250;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 1 036;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1 029;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 976.
В министерстве подчеркивают, что если абитуриентам из временно оккупированных территорий поступить в вуз на бюджетную форму обучения не удалось, то есть возможность поступить через образовательный центр на бюджетную форму обучения в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, а также есть возможность перевода с контрактной формы обучения на бюджет.
Поступление по квоте 2 для поступающих оккупированных территорий продолжается до 23 октября.
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