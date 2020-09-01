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22:30 01 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США христиане требуют снести статую динозавра

Древний ящер задевает чувства христиан, и они требуют убрать огромную статую. Они не верят в то, что динозавры жили на Земле, а ученых обвиняют в «заговоре» против религиозных людей.

Члены американского общества Christians Against Dinosaurs (Христиане против динозавров) заявили, что статуя тираннозавра, стоящая в городе Тусон в штате Аризона, оскорбляет их религиозные чувства. Участники организации потребовали динозавра убрать, пишет Tucson.

На своем сайте христиане отметили, что в существование динозавров они не верят, а научные факты, доказывающие то, что эти существа жили на планете, называют «обманом» и «заговором» ученых против религии.

Инициатором снесения «ящера-тирана» выступил член организации Джош Браун, проживающий в Тусоне. Его поддержали единомышленники. Браун считает, что динозавры – выдумка, потому что их существование противоречит Библии.

Пока что динозавр «не сдается» – статуя продолжает украшать вход в местный ресторан быстрого питания.

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Тэги: США, статуя, христиане, оскорбление чувств верующих

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