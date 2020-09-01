Криминальный клан Бориса Колесникова продвигает могильщика химзавода Сергея Черткова на выборах в Константиновскую ОТГ

Жители Константиновки оказались в опасности. Криминальный клан Бориса Колесникова решил полностью взять под свой контроль Константиновскую объединенную громаду

Об этом сообщает «Антикор».

Бандиты уже выдвинули своего человека на выборы главы Константиновской ОТГ – им стел печально известный в Константиновке Сергей Чертков.

Тот самый Чертков, который за шесть лет с 2006 по 2012 год, будучи директором Константиновского государственного химического завода, фактически полностью уничтожил это уникальное предприятие.

Этот горе-директор не вкладывался в модернизацию или закупку современного оборудования, а только выжимал все соки из производственных возможностей, в итоге был остановлен единственный в Украине Сернокислотный цех № 39 КГХЗ.

При Черткове начали вырезать оборудование и вывозить черные и цветные металлы. Из-за этого рухнуло производство, что привело к потере рынков сбыта, которые заняли китайские конкуренты. Образовывалась гигантская задолженность по выплате зарплаты и начались массовые увольнения людей.

Второе направление для заработка – тендерное – его семейная фирма «Олав» годами выигрывала практически все заводские тендеры. За 6 лет Чертков вывел с завода почти 200 млн грн.

Когда выжимать из предприятия больше было нечего, Чертков оперативно ушел с завода, оставив без работы тысячи людей.

Сейчас на месте завода – пустырь и руины, где бродят собаки и наркоманы. Такую же ужасную судьбу Чертков готовит и Константиновской ОТГ, если ему удастся победить на выборах.