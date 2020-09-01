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Главная » Украина » Общество
18:30 01 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В МОН назвали самые популярные специальности и ВУЗы в 2020 году

В основном, абитуриенты подавали заявления на такие специальности, как право, менеджмент, сфера ІТ.

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что на момент окончания основного этапа вступительной кампании было получено более миллиона электронных заявлений. Об этом сказано на сайте профильного ведомства.

Самые популярные специальности:

  • Право – 116 тыс. 689;
  • Менеджмент – 92 тыс. 147;
  • Филология – 76 тыс. 708;
  • Компьютерные науки – 63 тыс. 410;
  • Среднее образование – 62 тыс. 676;
  • Экономика – 50 тыс. 841;
  • Инженерия программного обеспечения – 47 тыс. 038;
  • Финансы, банковское дело и страхование – 46 тыс. 844;
  • Психология – 43 тыс. 791;
  • Маркетинг – 42 тыс. 379.

ТОП-10 самых популярных вузов по количеству поданных заявлений:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 56 тыс. 336;
  • Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” – 46 тыс. 714;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 46 тыс. 268;
  • Национальный университет “Львовская политехника” – 42 тыс. 451;
  • Киевский национальный торгово-экономический университет – 40 тыс. 818;
  • Национальный авиационный университет – 33 тыс. 056;
  • Государственное высшее учебное заведение “Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана” – 27 тыс. 775;
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 27 тыс. 625;
  • Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова – 23 тыс. 541;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 22 тыс. 013.
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Тэги: рейтинг, вузы, ЗНО, 2020, мон

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