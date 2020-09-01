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17:15 01 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский осмотрел Большую стройку на Полтавщине

Глава государства осмотрел отремонтированное здание аэропорта в Полтаве и ознакомился с состоянием ремонта дороги М-03.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 1 сентября, приехал с рабочей поездкой в ​​Полтавскую область, где осмотрел ход Большой стройки и примет участие в презентации стратегии развития регионов. Об этом сообщила пресс служба главы государства.

«Глава государства осмотрит отремонтированное здание аэропорта города Полтавы и ознакомится с проектом реконструкции взлетной полосы Полтавского областного коммунального предприятия Аэропорт-Полтава. Также Президент ознакомится с ходом работ на объектах, возводимых в рамках Национальной программы Большая стройка», – говорится в сообщении.

На опубликованном пресс-службой видео Зеленскому рассказывают о ремонте автомобильной дороги М-03 Киев – Харьков в пределах города Полтавы.

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Тэги: Полтава, зеленский, рабочий визит, большая стройка

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