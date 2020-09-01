Работникам Австралии разрешили в рабочее время ходить в туалет и пить воду
Впервые австралийский суд постановил, что работники имеют законное право ходить в туалет. А топ-менеджер, запрещавший это делать, теперь будет платить компенсацию.
Федеральный суд Австралии впервые вынес вердикт, что все граждане согласно закону имеют право во время работы посещать туалет и пить воду. К такому решению судьи пришли после разбирательства между генеральным менеджером франшизы McDonald’s Кристофером Кренисин и его сотрудниками, пишет The Age.
Разбирательство возникло еще в прошлом году после того, как два сотрудника заведения возмутились тем, что их лишили перерыва, во время которого они справляли свои естественные надобности.
При этом топ-менеджер отметил, что он, якобы, идет на уступки, когда разрешает работникам посещать туалет, когда им хочется.
Кренисин опубликовал пост в Facebook и написал, что согласно австралийским законам сотрудник имеет право на глоток воды и пользование уборной только во время перерывов.
Профсоюз, возмущенный такими действиями, обратился в суд.
Судья, который регулировал данный вопрос, подчеркнул, что ничего подобного ни в его практике, ни в судебной практике Австралии еще не было.
Представителю Фемиды пришлось обращаться за помощью к коллегам. В итоге был вынесен вердикт: право ходить в туалет – неотъемлемо. А Кристофер Кренисин теперь должен платить сотрудникам компенсацию.
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