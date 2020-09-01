Гео Лореса исключили из «Слуги Народа» после критики Зеленского

Решение принято по результатам сбора подписей большинством голосов депутатов фракции правящей партии.

Парламентская фракция Слуга народа во вторник, 1 сентября, исключила из своих рядов депутата Гео Лероса. Об этом сообщило издание Лига со ссылкой на пресс-службу фракции.

Отмечается, что решение принято по результатам сбора подписей большинством голосов депутатов фракции.

Напомним, Зеленский 31 августа в своем выступлении на съезде партии Слуга народа назвал некоторых депутатов «микробами», которые «забыли, зачем их избрали в Раду».

Лерос 1 сентября отреагировал на слова президента, сказав: «Вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну». Зеленский, по его словам, не стал воевать со старой системой, а «слился» с ней.

После этого стало известно, что в Верховной Раде начали собирать подписи за исключение Лероса из фракции Слуга народа. Инициатором сбора, по информации Лиги, стал глава фракции Давид Арахамия.

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