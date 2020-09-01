Госбюджет недосчитался 20 млрд грн доходов
Остаток денег на едином казначейском счету Кабинета министров за месяц сократился с 51,7 млрд грн до 45,7 млрд грн на 1 августа.
Поступления в государственный бюджет за январь-август составили 96,2% от плана, или 688,6 млрд грн. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщила Государственная казначейская служба Украины.
Это на 20 млрд грн меньше планового показателя, откорректированного в апреле. Вместе с тем доходы госбюджета за восемь месяцев были на 2,5% выше прошлогоднего показателя.
В августе план по доходам госбюджета был перевыполнен на 15,2%. По сравнению с августом 2019 г. поступления выросли на 14,8%, до 100,2 млрд грн.
Остаток денег на едином казначейском счету Кабинета министров за месяц сократился с 51,7 млрд грн до 45,7 млрд грн на 1 августа.
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Дефицит госбюджета в 2012 г. составил 53 млрд 387,4 млн грн.
Дефицит за 10 месяцев года увеличился до 41 миллиарда гривен.