Госбюджет недосчитался 20 млрд грн доходов

Остаток денег на едином казначейском счету Кабинета министров за месяц сократился с 51,7 млрд грн до 45,7 млрд грн на 1 августа.

Поступления в государственный бюджет за январь-август составили 96,2% от плана, или 688,6 млрд грн. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщила Государственная казначейская служба Украины.

Это на 20 млрд грн меньше планового показателя, откорректированного в апреле. Вместе с тем доходы госбюджета за восемь месяцев были на 2,5% выше прошлогоднего показателя.

В августе план по доходам госбюджета был перевыполнен на 15,2%. По сравнению с августом 2019 г. поступления выросли на 14,8%, до 100,2 млрд грн.

Остаток денег на едином казначейском счету Кабинета министров за месяц сократился с 51,7 млрд грн до 45,7 млрд грн на 1 августа.

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