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Главная » Украина » Экономика
09:00 02 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина заплатила $2,1 млрд по долгам

Остаток валютных платежей по государственному долгу до конца года составляет около $1,6 млрд, уточнили в Минфине.

Министерство финансов во вторник, 1 сентября, выплатило $1,69 млрд в счет погашения облигаций внешнего госзайма, выпущенных в 2015 году и у которых истек срок обращения. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Еще $400 млн выплачено в качестве процентов по ОВГЗ со сроком погашения в 2020-2027 годах.

Остаток валютных платежей по государственному долгу до конца года составляет около $1,6 млрд, уточнили в Минфине.

Как сообщалось ранее, за июль государственный и гарантированный государством долг Украины в гривневом эквиваленте вырос на 3,8%, достигнув 2,355 трлн грн.

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Тэги: долги, минфин, валюта, кредит

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