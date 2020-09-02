НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
10:00 02 Сентября 2020 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

ООН стало известно о 450 случаях пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси

Среди прочего есть сведения об эпизодах насилия в отношении детей и женщин, включая сексуальное насилие.

Верховному комиссару ООН по правам человека стало известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными в ходе протестов в Беларуси. Об этом во вторник, 1 сентября, заявили в управлении комиссара ООН.

Отмечается, что родственники минимум шести человек не знают о местонахождении и состоянии здоровья своих близких.

Также в агентстве ООН утверждают, что располагает информацией об эпизодах насилия в отношении детей и женщин, включая сексуальное насилие.

«Мы крайне встревожены сотнями заявлений о пытках и других видах жестокого обращения в следственных изоляторах», – заявили в ведомстве.

В Управление верховного комиссара ООН по правам человека потребовали от белорусской власти не только провести полное расследование, но и привлечь к ответственности виновных и компенсировать нанесенный ущерб пострадавшим и их семьям.

Источник:
Тэги: ООН, пытки, беларусь, жестокое обращение

Новости по теме

Киев намерен лишить Минск статуса переговорной площадки по Донбассу

Поводом для этого стало нежелание Белоруссии поддержать в ООН резолюцию Украины по Крыму.

Порошенко призвал ООН расследовать пытки украинцев в России

Президент Петр Порошенко призвал генсека ООН Пан Ги Муна назначить докладчика по расследованию пыток насильно удерживаемых в России граждан Украины.

Россия поднимет в ООН вопрос о пытках ЦРУ

Вопрос о применении спецслужбами США пыток может быть вынесен на обсуждение в Совете ООН по правам человека, заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты