Скончался известный актер Борис Клюев

Во вторник, 1 сентября, стало известно о смерти народного артиста Российской Федерации Бориса Клюева.

Советский и российский актер театра и кино на протяжении нескольких лет боролся с раком легких. Отмечается, что болезнь Клюеву диагностировали еще в 2018 году, при этом он продолжал работать.

Бориса Клюев умер на 77-м году жизни. Церемония прощания пройдет в Малом театре, дата и время похорон станут известны позже.

Борис Клюев был одним из ведущих артистов Малого театра, художественным руководителем двух курсов ВТУ им. М. С. Щепкина, а также членом Правления Гильдии актеров кино России и заведующим кафедрой мастерства актера.

В 1967 году он дебютировал в кино, Клюев сыграл немецкого офицера в фильме Виллена Азарова «Конец «Сатурна». За свою карьеру артист исполнил свыше 70 ролей классического и современного репертуара.

Широкой публике Борис Ключев известен по своим ролям в «Убойной силе», «Улицах разбитых фонарей», «Физруке», «Защите Красина», «На углу у Патриарших» и «Ворониных». Последним проектом с участием актера стал сериал «Годунов».

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