Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь первым замминистра культуры Чечни

Указ о назначении подписал Рамзан Кадыров вчера, 1 сентября.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь Айшат первым замминистра культуры Чечни. С данной инициативой выступил сам министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев. Айшат Кадырова, ранее возглавляла модный дом Firdaw

Вот что об этом пишет сам Кадыров в своем телеграм-канале:

«Назначение Айшат на новую должность – это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры», – заявил Кадыров.

«Айшат уже выполнила огромную работу [в модном доме], показывая через искусство всему миру наши прекрасные обычаи, традиции, раскрывая неповторимый образ чеченской женщины», – отметил Кадыров.

Он также заявил о ее «большом вкладе» в развитие филармонии Чеченской Республики.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. У него – 12 детей. Айшат, которая родилась в 1998 году, – старшая из них.

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