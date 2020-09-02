НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » 0 »
07:42 02 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В белорусской оппозиции произошел раскол

Главный конкурент Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что поддерживает идею штаба Виктора Бабарико.

По мнению Тихановской, первостепенная задача оппозиции — отнюдь не конституционная реформа: «Такая постановка цели не отвечает требованием белорусского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки».

Лидер оппозиции прибавила, что намерение подать документы на регистрацию партии «означает готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание партии».

Оппозиционер Валерий Цепкало тоже раскритиковал планы штаба Бабарико: «По поводу Конституции и переговоров. Повестка дня — убрать Лукашенко. Точка… Ни в коем случае нельзя дать себя убалтывать и проводить референдум по Конституции».

Источник:
Тэги: оппозиция, Республика Беларусь

Новости по теме

Белорусы создают Фронт национального спасения

Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало объявил о создании Фронта национального спасения Республики Беларусь.

Белорусская оппозиция создает правительство в изгнании

Она также будет добиваться повторения венесуэльского сценария – то есть признания мировым сообществом легитимным президентом Светланы Тихановской.

В Беларуси провели рекордный митинг против Лукашенко

Более 60 тысяч человек собрались в Минске на митинг оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты