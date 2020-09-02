В белорусской оппозиции произошел раскол

Главный конкурент Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что поддерживает идею штаба Виктора Бабарико.

По мнению Тихановской, первостепенная задача оппозиции — отнюдь не конституционная реформа: «Такая постановка цели не отвечает требованием белорусского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки».

Лидер оппозиции прибавила, что намерение подать документы на регистрацию партии «означает готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание партии».

Оппозиционер Валерий Цепкало тоже раскритиковал планы штаба Бабарико: «По поводу Конституции и переговоров. Повестка дня — убрать Лукашенко. Точка… Ни в коем случае нельзя дать себя убалтывать и проводить референдум по Конституции».

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