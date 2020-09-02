Журнал Charlie Hebdo снова опубликует карикатуры на пророка

Французский журнал Charlie Hebdo сообщил, что 2 сентября снова опубликует карикатуры на пророка Мухаммеда из-за которых в редакции произошел теракт.

Сотрудники журнала сообщили, что приняли решение повторно опубликовать карикатуры так как «эти рисунки стали историей, а историю нельзя ни переписать, ни стереть»

Также в заявлении редакции говорится о том, что в Charlie Hebdo понимают, что именно эти рисунки привели к теракту 7 января 2015 года. Рисунки будут опубликованы в день, когда во Франции начнется судебный процесс по теракту.

«Для нас недопустимо подходить к этому процессу, не доведя их до читателей и граждан», — говорится в заявлении журнала.

7 января 2015 года террористы Саид и Шериф Куаши ворвались в офис сатирического журнала Charlie Hebdo, расстреляв 12 сотрудников редакции. Террористы были ликвидированы спецназом 9 января.

После теракта в редакции Charlie Hebdo боевики захватили заложников в магазине в окрестностях Парижа, в ходе спецоперации погибли четыре человека.

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